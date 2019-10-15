2019-10-15T13:17:33+03:00
Общество

«Безопасный город» опубликовал места размещения передвижных фоторадаров на этой неделе

Виктор Сергеев
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..Фото: Безопасный город
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«Безопасный город» опубликовал места размещения передвижные фоторадаров с 15 по 21 октября.

Где установят передвижные комплексы:

1. На 53 километре автодороги «Калининград-Черняховск-Нестеров до границы с Литовской республикой».

2. На 35 километре автодороги «Калининград-Черняховск-Нестеров до границы с Литовской республикой».

3. Пос. Муромское, автодорога «Калининград-Зеленоградск».

4. На 20 километре автодороги «Черняховск-Озёрск».

5. На 4 километре автодороги «Полесск-Гвардейск-Правдинск»

6. На 46 километре автодороги «Калининград-Балтийск».

7. На 22 километре автодороги «Калининград-Долгоруково».

8. На 53 километре автодороги «Зеленоградск-Приморск через Светлогорск».

9. На 11 километре автодороги «Переславское-Круглово».

ИСТОЧНИК KP.RU

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