«Безопасный город» опубликовал места размещения передвижных фоторадаров на этой неделе
«Безопасный город» опубликовал места размещения передвижные фоторадаров с 15 по 21 октября.
Где установят передвижные комплексы:
1. На 53 километре автодороги «Калининград-Черняховск-Нестеров до границы с Литовской республикой».
2. На 35 километре автодороги «Калининград-Черняховск-Нестеров до границы с Литовской республикой».
3. Пос. Муромское, автодорога «Калининград-Зеленоградск».
4. На 20 километре автодороги «Черняховск-Озёрск».
5. На 4 километре автодороги «Полесск-Гвардейск-Правдинск»
6. На 46 километре автодороги «Калининград-Балтийск».
7. На 22 километре автодороги «Калининград-Долгоруково».
8. На 53 километре автодороги «Зеленоградск-Приморск через Светлогорск».
9. На 11 километре автодороги «Переславское-Круглово».
ИСТОЧНИК KP.RU