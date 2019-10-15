2019-10-15T13:24:21+03:00
Общество

В Полесском районе три внучки обокрали родного дедушку

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В полицию пришел расстроенный 78-летний житель одного из поселков Полесского района. Пенсионер рассказал, что из его квартиры пропало 23 тысячи рублей, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Под подозрение в первую очередь попали родственники пострадавшего. Полицейские выяснили, что в день пропажи к дедушке в гости заходили две его внучки 21 и 18 лет.

- Пока девушки отвлекали мужчину разговорами, их 15-летняя сестра залезла через открытое окно в комнату и похитила имущество деда, - рассказали в пресс-службе полиции.

Подростки признались в краже денег, которые они уже успели потратить деньги на личные нужды, в частности, купили кроссовки и мобильный телефон.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Внучкам грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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