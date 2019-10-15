2019-10-15T13:41:58+03:00
Происшествия

Калининградец попал под уголовное дело за оскорбление представителя власти

Комментарий в интернете может обернуться для жителя Советска крупным штрафом или исправительными работами
Игорь ОРЕХОВ
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Советский межрайонный следственный отдел Следственного управления СКР по Калининградской области объявил о возбуждении уголовного дела по факту оскорбления представителя власти.

Фигурантом стал 38-летний житель Советска. По версии следствия, в июне текущего года он разместил в популярной социальной сети интернета комментарий к новости. Который, как считают правоохранители, по своему содержанию является оскорбительным для чести и достоинства главы одного из муниципальных образований региона.

- В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств расследуемого преступления, назначен ряд криминалистических судебных экспертиз, - добавили в областном СУ СКР.

Санкции статьи 319 УК РФ, которую инкриминируют советчанину, предусматривают для виновных наказание в виде штрафа в размере до 40 тысяч рублей, либо исправительных работ на срок до 1 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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