Калининградец попал под уголовное дело за оскорбление представителя власти
Советский межрайонный следственный отдел Следственного управления СКР по Калининградской области объявил о возбуждении уголовного дела по факту оскорбления представителя власти.
Фигурантом стал 38-летний житель Советска. По версии следствия, в июне текущего года он разместил в популярной социальной сети интернета комментарий к новости. Который, как считают правоохранители, по своему содержанию является оскорбительным для чести и достоинства главы одного из муниципальных образований региона.
- В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств расследуемого преступления, назначен ряд криминалистических судебных экспертиз, - добавили в областном СУ СКР.
Санкции статьи 319 УК РФ, которую инкриминируют советчанину, предусматривают для виновных наказание в виде штрафа в размере до 40 тысяч рублей, либо исправительных работ на срок до 1 года.
ИСТОЧНИК KP.RU