2019-10-15T13:59:52+03:00
Общество

Власти сэкономили 15 млн рублей на разработке проекта строительства газопровода в Зеленоградском районе

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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Региональные власти подвели итоги аукциона на разработку проектной и рабочей документации по строительству межпоселкового газопровода высокого давления от ГРС Калининград-2 через поселки Кузнецкое, Волошино, Куликово, Зеленый Гай до ГРС Светлогорск. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Проект будет делать ООО «Калининградтеплогазпроект». Компания снизила начальную цену контракта почти на 15 млн рублей.

Ранее были подведены итоги эаукционов на определение подрядчиков по газификации домов микрорайона Северная гора, посёлка Малое Борисово и части Московского района. Строительством газораспределительных сетей и газопроводов в поселке Малое Борисово и к жилым домам Московского района займется ООО «Е.С.-СТРОЙ», газификацией Северной Горы – ООО «Связьмонтажстрой».

ИСТОЧНИК KP.RU

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