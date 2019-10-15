2019-10-15T13:57:24+03:00
Происшествия

В Калининграде ночью сгорели два автомобиля

Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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В ночь на вторник 15 октября в Калининграде сгорели два автомобиля. В 01:42 поступило сообщение о пожаре в садовом товариществе «Мичуринец» в Ленинградском районе города.

Как рассказали в пресс-службе МЧС России по Калининградской области, в автомобиле «БМВ Х6» полностью выгорел моторный отсек, огонь повредил левую сторону и передние колеса. У припаркованного рядом автомобиля «Тойота Ленд Крузер» частично выгорел салон, огнем повреждена правая сторона.

В ликвидации пожара участвовали 10 человек из двух пожарно-спасательных частей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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