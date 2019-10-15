Калининградские НКО получат 35,5 млн рублей из Фонда президентских грантов
Калининградские некоммерческие организации получат 35,5 млн рублей из Фонда президентских грантов. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Всего победителями конкурса стала 21 организация. Самый большой грант в области - около 5,5 млн рублей, получила НКО по созданию и поддержке инновационных культурных и творческих инициатив «Среда», которая победила по направлению поддержки проектов в сфере культуры и искусства.
Общественники из Калининградской области также победили по таким направлениям, как поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, науки и образования, культуры и искусства. Поддержку из Фонда получат и проекты, направленные на формирование здорового образа жизни, социальное обслуживание, сохранение исторической памяти, развитие институтов гражданского общества и общественной дипломатии.
ИСТОЧНИК KP.RU