Калининградские НКО получат 35,5 млн рублей из Фонда президентских грантов

СЕГОДНЯ 14:07 2019-10-15T14:08:35+03:00

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Калининградские некоммерческие организации получат 35,5 млн рублей из Фонда президентских грантов. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Всего победителями конкурса стала 21 организация. Самый большой грант в области - около 5,5 млн рублей, получила НКО по созданию и поддержке инновационных культурных и творческих инициатив «Среда», которая победила по направлению поддержки проектов в сфере культуры и искусства.

Общественники из Калининградской области также победили по таким направлениям, как поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, науки и образования, культуры и искусства. Поддержку из Фонда получат и проекты, направленные на формирование здорового образа жизни, социальное обслуживание, сохранение исторической памяти, развитие институтов гражданского общества и общественной дипломатии.

ИСТОЧНИК KP.RU