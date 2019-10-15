В Калининградской области сняли эпизод программы «Орел и Решка»

СЕГОДНЯ 14:17 2019-10-15T14:17:03+03:00

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Во вторник 15 октября на телеканале «Пятница!» стартует новый сезон «Орел и Решка. Россия». На этот раз ведущие трэвел-шоу путешествуют по России и рассказывают

о необычных и непредсказуемых маршрутах для путешествий.

Как сообщает пресс-служба «Пятницы!», ведущие шоу Мария Миногарова и Мария Горбань побывали и в Калининградской области. Известно, что они снимали на территории замка Вальдау, в самом Калининграде и еще в нескольких местах в области.

Кроме нашего региона девушки работали над съемками в Прибайкалье, Хакасии, Алтайском, Камчатском и Краснодарских краях, на Урале, в Нижнем Новгороде, Калининграде и других городах страны.

В новом сезоне произойдут изменения в правилах проекта: впервые за 9 лет существования «Орла и Решки» ведущие в каждом городе будут прятать сразу пять бутылок со 100 долларами. Где именно искать клад, можно будет узнать уже с 15 октября.

Новый сезон шоу «Орел и Решка. Россия» стартует сегодня в 19:00 на телеканале «Пятница!».

ИСТОЧНИК KP.RU