В Светлогорске установили скульптуру в виде дивана со спящей Мари из сказки Гофмана

СЕГОДНЯ 15:33 2019-10-15T16:14:56+03:00

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В парке Светлогорска, который раскинулся между отелем «Русь» и «Янтарь холлом», появилась новая достопримечательность. Это скульптура в виде диванчика, на котором спит девочка с Щелкунчиком в руках, а наблюдает за ней крыса, а точнее Крысиный Король.

- Это маленькая Мари. Тонкая и смелая девочка, героиня «Щелкунчика», одной из любимейших сказок детей всей планеты. Такой увидела ее светлогорский художник Дарина Гульбина, нарисовала и победила во всероссийском конкурсе «Культурный след», - рассказали в администрации Светлогорского городского округа.

Отмечается, что на диванчик можно присесть, но аккуратно, чтобы не разбудить девочку.

19 октября в 12.00 в парке «Времена года» состоится официальное открытие скульптуры. Событие приурочено к Дням литературы, которые проходят сейчас в Калининградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU