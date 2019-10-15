2019-10-15T16:46:39+03:00
Происшествия

В Багратионовском районе горело зернохранилище

Александр КАТЕРУША
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Сельскохозяйственной катастрофой мог закончиться пожар в поселке Корнево Багратионовского района. О возгорании в местном зернохранилище сообщили очевидцы.

В пятиэтажном железном здании зернохранилища загорелась греча.

Как сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области, в районе четвертого этажа горела гречка на площади 3 квадратных метров.

Пожарные подоспели на место вовремя, серьезных последствий удалось избежать.

О пострадавших не сообщается.

В ликвидации пожара участвовали расчеты двух пожарно-спасательных частей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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