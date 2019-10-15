В Калининграде на ул. Судостроительной закрыли угольную котельную

СЕГОДНЯ 16:54 2019-10-15T17:14:24+03:00

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В Калининграде на улице Судостроительной, 5-11 закрыли угольную котельную. Как сообщает пресс-служба администрации города, в котельной за зиму сжигали по 4 вагона угля только для того, чтобы дать тепло в один дом довоенной постройки.

«Жители дома почувствуют в том числе и финансовую разницу, ведь у них теперь оборудован современный теплопункт со всякими погодными датчиками и прочим оборудованием, которое позволит снизить затраты, а их соседи обязательно заметят улучшение экологической обстановки в районе», - говорится в сообщении.

Отмечается, что теплопункт запитан от ТЭЦ-2.

В мэрии добавили, что «Калининградтеплосеть» ежегодно будет теперь экономить по 1.5 млн рублей – именно столько уходило на покупку 4 вагонов угля.

До конца года «Калининградтеплосеть» планирует закрыть еще 4 встроенных угольных котельных. Они расположены: Тихорецкий тупик 7-11, Дзержинского 126, Суворова 41, Суворова 47.

ИСТОЧНИК KP.RU