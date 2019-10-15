Скончался завлабораторией кафедры судовых радиотехнических систем БГА
Заведующий кафедры судовых радиотехнических систем Борис Кулешов скоропостижно скончался на 73-м году жизни. В БГАРФ она работал после увольнения в запас из Вооруженных сил РФ с 2008 года. Сначала в должности учебного мастера, а затем заведующим лабораторией.
Как рассказали в пресс-службе БГА, Борис Георгиевич принимал активнейшее участие в развитии материально-технической базы кафедры.
«Борис Георгиевич в прямом смысле слова жил работой, постоянно вел организационно-воспитательную работу с курсантами не для галочки, а в ежедневных беседах о важности их будущей профессии, о человеческих ценностях», - говорится в сообщении.
ИСТОЧНИК KP.RU