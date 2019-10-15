Скончался завлабораторией кафедры судовых радиотехнических систем БГА

СЕГОДНЯ 17:12 2019-10-15T17:13:03+03:00

В академии Борис Кулешов работал после увольнения в запас из Вооруженных сил

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Заведующий кафедры судовых радиотехнических систем Борис Кулешов скоропостижно скончался на 73-м году жизни. В БГАРФ она работал после увольнения в запас из Вооруженных сил РФ с 2008 года. Сначала в должности учебного мастера, а затем заведующим лабораторией.

Как рассказали в пресс-службе БГА, Борис Георгиевич принимал активнейшее участие в развитии материально-технической базы кафедры.

«Борис Георгиевич в прямом смысле слова жил работой, постоянно вел организационно-воспитательную работу с курсантами не для галочки, а в ежедневных беседах о важности их будущей профессии, о человеческих ценностях», - говорится в сообщении.

ИСТОЧНИК KP.RU