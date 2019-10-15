Аэропорт «Храброво» обслужил более 1,8 млн пассажиров с начала года

СЕГОДНЯ 17:22 2019-10-15T17:29:41+03:00

Изменить размер текста: A A

Аэропорт «Храброво» обслужил более 1 млн 826 тысяч человек с января по сентябрь этого года. Данные приводят в пресс-службе «Храброво», отмечая, что это на 10% больше чем за 9 месяцев 2018 года.

Более чем на 11% увеличился пассажиропоток на внутренних воздушных линиях. А вот на международных рейсах количество пассажиров сократилось на 3,8%.

При этом с начала года аэропорт «Храброво» обеспечил выполнение 8447 самолетовылетов, что оказалось больше прошлогодних показателей.

Только в сентябре выполнили 1015 самолетовылетов, что на 13,5% больше чем в сентябре 2018.

10 октября в аэропорту «Храброво» впервые обслужили грузовой рейс авиакомпании «Атран».

ИСТОЧНИК KP.RU