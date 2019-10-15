В Калининграде открылась выставка памяти космонавта Алексея Леонова

СЕГОДНЯ 17:42 2019-10-15T17:42:57+03:00

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Выставку памяти легендарного космонавта Алексея Леонова во вторник 15 октября открыл Калининградский музей изобразительных искусств.

Как рассказали «Комсомолке» в музее, в центре экспозиции – картина космонавта «Фрегат «Диана». Первая посольская миссия в Японию». Алексей Архипович написал ее в 2015 году.

«Фрегат «Диана». Первая посольская миссия в Японию» представляет еще одну грань таланта Алексея Архиповича Леонова. Художник – романтик, вкладывает в нее вечность природы, моря, неба, преклонение перед стихией. Он сам говорил, что тема маринистики волновала его так же, как космос», - говорит директор Музея изобразительных искусств Галина Заболотская.

Полотно кисти Алексея Архиповича Леонова представлено в окружении работ на тему космоса. Все они демонстрировались ранее на выставке, с которой началась история Калининградского музея изобразительных искусств – «Наука и космос на службе мира». Алексей Леонов тогда принимал участие в открытии экспозиции, о чем свидетельствует каталог выставки. Полистать его страницы, увидеть афишу события, прикоснуться к событию 30-летней давности можно в рамках выставки «Памяти Алексея Леонова».

Экспозиция открыта для посещений до 27 октября, вход бесплатный.

ИСТОЧНИК KP.RU