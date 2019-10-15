2019-10-15T17:59:53+03:00
Общество

В Калининграде полицейские разыскали пропавшую 16-летнюю школьницу

Виктор Сергеев
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В Калининграде полицейские разыскали пропавшую 16-летнюю Яну С. Об этом сообащет пресс-служба регионального управления МВД.

Полицейские в течении нескольких дней разыскивали несовершеннолетнюю во всех районах города. Инспекторы ПДН опросили друзей подростка, проверили места концентрации молодежи. В результате розыскных мероприятий ребенок был обнаружен на улице Черняховского.

- Как выяснили полицейские, 16-летняя Яна С. в течении нескольких дней ночевала у своей подруги. Вместо посещения школы, девочки гуляли по улицам. Нашли их на Центральном рынке. Как выяснили инспекторы ПДН, за время отсутствия никаких противоправных действий с подростком не произошло. Ребенка передали родителям. Кроме профилактической беседы со взрослыми, полицейские направили собранный материал в комиссию по делам несовершеннолетних. В ближайшее время решится вопрос о постановке подростка на профилактический учет,- сообщила начальник пресс-службы регионального УМВД России Светлана Поставничая

ИСТОЧНИК KP.RU

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