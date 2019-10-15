Калининградец получил 5,5 лет за продажу марихуаны
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Жителя Балтийска осудили за сбыт марихуаны. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.
В октябре 2018 года мужчина обнаружил дикорастущие кусты конопли, оборвал листья и изготовил из них почти 12 гр марихуаны.
Весной 2019 года балтиец решил продать наркотики, оставил покупателю свыше 7 гр. марихуаны и уехал, однако затем его задержали.
Суд приговорил его к пяти годам шести месяцам лишении свободы в колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU