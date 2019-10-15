СЕГОДНЯ 18:18 2019-10-15T18:18:34+03:00

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В Калининградской области на двух дорогах установят метеостанции. Они появятся на участках дорог «Переславское-Круглово» (км 0+700) и «Большаково – Черняховск» (км 27+750), сообщает пресс-служба регионального правительства.

Подрядчиком работ по обоим объектам стало ООО «Эдис-Калининград».

Цена контракта по ремонту автодороги «Переславское-Круглово» составляет 8 млн 868 тыс. рублей, автодороги «Большаково – Черняховск» – 6 млн 981 тыс. рублей. В соответствии с контрактами, все работы по обоим объектам должны быть завершены не позднее 31 марта 2023 года.

Как отметил руководитель регионального конкурсного агентства Леван Дараселия, все проектные и технические решения в отношении предмета закупки, в том числе связанные с этим риски, также принимает на себя подрядчик.

ИСТОЧНИК KP.RU