Двое уголовников угрожали убить 73-летнюю калининградку

СЕГОДНЯ 18:43 2019-10-15T18:43:14+03:00

Изменить размер текста: A A

Свое скромное подсобное хозяйство 73-летняя жительница Калининграда аккуратно навещала дважды в день, чтобы покормить содержавшихся там кур. И вот в очередной приезд застала на приусадебном участке двух незнакомцев. Завидев хозяйку, они тут же направились к ней. Один из мужиков был вооружен палкой с заостренным концом.

- Пожилая женщина успела набрать номер своей внучки и выкрикнуть в трубку: «Меня убивают, и грабят! Помоги!», - рассказала начальник пресс-службы регионального УМВД России Светлана Поставничая. – Потерпевшая успела сообщить, где она находится, после чего в трубке послышались звуки борьбы, а затем связь прервалась.

Преступники повалили пенсионерку наземь и приставили к горлу жертвы свое импровизированное оружие, пригрозив проткнуть насквозь, если вздумает звать на помощь или сопротивляться. Но встревоженная внучка горожанки уже названивала в полицию.

Прибывшие по названному адресу сотрудники угрозыска и участковые уполномоченные невольно спугнули грабителей: заслышав вой полицейской сирены, те пустились наутек. Однако были задержаны по горячим следам, а затем арестованы. В отношении обоих возбудили уголовное дело по признакам статьи УК РФ «Разбой с применением предметов, используемых в качестве оружия». Как выяснилось, один из подозреваемых ранее был судим за кражу, а другой – за убийство, совершенное группой лиц. Причем в качестве орудия преступления тогда использовалась… палка.

Криминальный дуэт проверяют на причастность к другим имущественным преступлениям. Но главное - пожилая женщина не получила серьезных травм и сейчас находится вместе со своими родственниками.

ИСТОЧНИК KP.RU