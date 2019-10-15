2019-10-15T19:52:27+03:00
Экономика

Калининградский янтарный комбинат вышел из "сделки века" с китайцами

Партнеры из Поднебесной не выполнили своих обязательств
Кирилл Алексеев
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..Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Руководство Калининградского янтарного комбината приняло решение в одностороннем порядке выйти из контракта с китайской компанией Jiangsu Yulinglong Jewelry Technology, поскольку партнеры из Поднебесной не торопятся исполнять своих обязательств. Об этом сообщило агентство "Интерфакс" со ссылкой на гендиректора комбината Михаила Зацепина.

В частности, китайцы в этом году должны были купить у калининградского предприятия 200 тонн янтаря-сырца двумя партиями, однако не сделали этого.

- Не выполнили партнеры и другой важный пункт из контракта, заключенного еще в 2017 году: они не создали на территории России производственные мощности, где бы перерабатывалось не менее 50 процентов покупаемого в рамках контракта янтаря-сырца, - сообщил Михаил Зацепин.

Впрочем, как уверяет руководитель калининградского предприятия, серьезных потерь для комбината расторжение сделки не принесет, поскольку основной объем янтаря был куплен китайцами ранее.

Напомним, два контракта входящего в госкорпорацию "Ростех" Калининградского янтарного комбината с китайской компанией Jiangsu Yulinglong Jewelry Technology были подписаны в 2017 году. Они предполагали поставку в Поднебесную 680 тонн янтаря при условии 100-процентной предоплаты. Из-за масштабных объемов контракты назвали "сделкой века".

ИСТОЧНИК KP.RU

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