Калининградец украл у знакомой кольцо и отметил это с друзьями
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Жительница Калининграда обратилась к сотрудникам вневедомственной охраны, когда те находились на маршруте патрулирования. Она рассказала, что ее бывший сожитель украл у нее золотое кольцо. Женщина сообщила, что знает место проживания приятеля.
Как сообщает пресс-служба регионального Управления Росгвардии, выехав по адресу, группа задержания застала злоумышленника с его друзьями за распитием алкогольных напитков.
Мужчина сознался, его доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
ИСТОЧНИК KP.RU