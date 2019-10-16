Калининградец украл у знакомой кольцо и отметил это с друзьями

СЕГОДНЯ 10:05 2019-10-16T10:05:58+03:00

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Жительница Калининграда обратилась к сотрудникам вневедомственной охраны, когда те находились на маршруте патрулирования. Она рассказала, что ее бывший сожитель украл у нее золотое кольцо. Женщина сообщила, что знает место проживания приятеля.

Как сообщает пресс-служба регионального Управления Росгвардии, выехав по адресу, группа задержания застала злоумышленника с его друзьями за распитием алкогольных напитков.

Мужчина сознался, его доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

ИСТОЧНИК KP.RU