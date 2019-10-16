В Калининградском зоопарке зебр переселили в вольер страусов

СЕГОДНЯ 10:25 2019-10-16T10:25:56+03:00

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В Зоопарке Калининграда зебр переселили в вольер, где прежде жили страусы. Связано это с ремонтом открытого вольера зебр вместе с домиками и с планами по созданию новой Зоны Африки.

Как рассказала «Комсомолке» директор зоопарка Светлана Соколова, от вольера с зебрами к вольеру с жирафами проложили перегонный коридор.

- В будущем мы планируем самок зебр выпускать к жирафам, в так называемую общую саванну. Самца – нет, потому что самцы зебр очень агрессивны и могут быть всякие нюансы. На такие эксперименты мы пока не идем. Формируем сложную саванну, это сложный процесс, - говорит директор.

В зоопарке отметили, что животным нужно привыкнуть к новому месту.

- Мы не принуждаем животных постоянно находиться в вольере, поэтому они могут выходить и заходить в домик и из него, когда им захочется, - говорят в пресс-службе учреждения.

Зебры и жирафы станут частью большой экспозиции «Африканская саванна». Также в зоопарке появится экспозиция «Южная Америка», где будут содержаться капибары, тапиры, гуанако, мары и другие животные, характерные для Южной Америки.

ИСТОЧНИК KP.RU