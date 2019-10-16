На ул. Карамзина в Калининграде откроется новый детсад

СЕГОДНЯ 10:33 2019-10-16T10:33:50+03:00

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В четверг, 17 октября, на улице Карамзина в Калининграде начнет работать новый детсад. Об том сообщает пресс-служба регионального правительства.

Детсад №57 рассчитан на 225 человек в 10 группах, при этом четыре из них – для детей от полутора до трех лет.

- Малышам предоставят все необходимые удобства для обучения и занятий. Ранее аналогичный детский сад был открыт по улице Левитана, а в следующем году будет построен на Борисовском бульваре, - отметили в пресс-службе правительства.

ИСТОЧНИК KP.RU