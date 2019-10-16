2019-10-16T10:33:50+03:00
Общество

На ул. Карамзина в Калининграде откроется новый детсад

Виктор Сергеев
Поделиться:
Изменить размер текста:

В четверг, 17 октября, на улице Карамзина в Калининграде начнет работать новый детсад. Об том сообщает пресс-служба регионального правительства.

Детсад №57 рассчитан на 225 человек в 10 группах, при этом четыре из них – для детей от полутора до трех лет.

- Малышам предоставят все необходимые удобства для обучения и занятий. Ранее аналогичный детский сад был открыт по улице Левитана, а в следующем году будет построен на Борисовском бульваре, - отметили в пресс-службе правительства.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Калининградское правительство внесло в Облдуму проект бюджета на 2020 год
В Зеленоградске спецназ взял штурмом особняк торговца наркотиками
Специалисты Невского спасательного центра обезвредили в регионе 44 авиабомбы
Калининградец трижды похищал из одного и того же магазина женские колготки
Власти Багратионовска рассказали о причине сильного шума в городе
На границе у калининградцев отобрали свыше 180 кг польских и литовских продуктов
Калининград вошел в топ-3 самых популярных городов на новогодние каникулы
Калининградская полиция задержала грабителя с помощью его аккаунта в соцсетях
Сбивший насмерть женщину на пешеходном переходе калининградец отправлен на поселение
До конца октября в области возможны перерывы в теле- и радиотрансляции
Спортсмен из Калининграда завоевал две золотые медали соревнований по гребле
В Калининграде водитель мотоблока сбил пешехода в парке
В Калининграде 13 улиц и СНТ остались без электричества
В Советске полицейские изъяли более 1000 литров алкоголя без акцизов
Калининградцы напишут Географический диктант 27 октября
В Гурьевске молодой уголовник пытался угнать машину на глазах у хозяина
В Калининградском зоопарке зебр переселили в вольер страусов
Калининградец украл у знакомой кольцо и отметил это с друзьями
Калининградский янтарный комбинат выходит из "сделки века" с китайцами
Двое уголовников угрожали убить 73-летнюю калининградку
В Калининградской области на двух дорогах установят метеостанции
Калининградец получил 5,5 лет за продажу марихуаны