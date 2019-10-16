В Гурьевске молодой уголовник пытался угнать машину на глазах у хозяина
В Гурьевске полицейские с поличным задержали угонщика. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
19-летний уголовник заприметил старенький Фольксваген, не оборудованный сигнализацией, вырвал дверь и пытался завести автомобиль, считая, что действует неприметно. В это время за его действиями в окно внимательно наблюдал автовладелец, который параллельно набирал телефон дежурной части полиции.
На задержанного завели уголовное дело по статье «Покушение на неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU