2019-10-16T10:39:00+03:00
Общество

В Гурьевске молодой уголовник пытался угнать машину на глазах у хозяина

Виктор Сергеев
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В Гурьевске полицейские с поличным задержали угонщика. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

19-летний уголовник заприметил старенький Фольксваген, не оборудованный сигнализацией, вырвал дверь и пытался завести автомобиль, считая, что действует неприметно. В это время за его действиями в окно внимательно наблюдал автовладелец, который параллельно набирал телефон дежурной части полиции.

На задержанного завели уголовное дело по статье «Покушение на неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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