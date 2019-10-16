Калининградцы напишут Географический диктант 27 октября

СЕГОДНЯ 10:42 2019-10-16T10:42:16+03:00

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К акции «Географический диктант» Калининград присоединится в последнее воскресенье октября. По традиции проверить знания по географии смогут школьники. Студенты, преподаватели и просто неравнодушные калининградцы.

27 октября в Калининградской области будут работать порядка 30 площадок, где соберутся писать диктант.

В Калининграде самой крупной площадкой станет зал корпуса БФУ имени Канта на ул. Невского – там ждут порядка 750 участников. Кроме того, диктант будут писать в Доме офицеров Балтийского флота, главном корпусе КГТУ, институте экономики и т.д. В городах области двери откроют Дома офицеров, воинские части, школы, лицеи. В Балтийске 20 военнослужащих напишут диктант на большом десантном корабле «Минск».

Географический диктант проводится Русским географическим обществом ежегодно с 2015 года. Его основной целью является популяризация географических знаний и повышение интереса к географии России среди населения.

Стать участником Диктанта можно, обратившись на любую площадку его проведения, независимо от места жительства. Адрес ближайшей площадки можно найти на сайте Диктанта.

Участие в диктанте является добровольным и бесплатным.

ИСТОЧНИК KP.RU