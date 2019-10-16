В Советске полицейские изъяли более 1000 литров алкоголя без акцизов
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В Советске полицейские обнаружили и изъяли более 1000 литров сомнительного алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
2080 бутылок с алкогольной продукцией известных производителей обнаружили в хозпостройке, которая принадлежит 43-летнему местному жителю. Все бутылки не были маркированы акцизными марками.
По данному факту возбуждено уголовное дело, владельцу спиртного грозит до шести лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU