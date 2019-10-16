В Калининграде 13 улиц и СНТ остались без электричества

СЕГОДНЯ 10:53 2019-10-16T10:54:24+03:00

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В среду в Калининграде в течение дня не будет света на 13-ти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов электричества не будет на ул. Волоколамская 2-14, 3-9, 13а, 15,15а, 16а, 20, 17-33, ул. Волочаевская 35-45,40-52, 47 (д/с № 12), 49, 53, 55, 54-76, ул. Дзержинского 111, 113, 117, 127, 129, 131 (школа № 15 с дошкольным отделением и КНС), 135, 137, ул. Новинская 1-5, 4-10, пер. Волоколамский 2-8, 12, шоссе Балтийское 110 (СОШ № 9), 112, 114, 116, ул. Алтайская 2-я 5, ул. Аральская 7, 8, ул. Карташёва 1-5, 4-4г, 6-6в, 12, ул. Лужская 10а, ул. Сестрорецкая 4, пер. Алданский 3, пер. Карташёва 2-10, 7

Также до 18 часов останется СНТ «Пищевик».

Кроме этого, до 18 часов отключён светофор на пересечении Балтийского шоссе и ул. Карташёва.

ИСТОЧНИК KP.RU