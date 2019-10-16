2019-10-16T10:54:24+03:00
Общество

В Калининграде 13 улиц и СНТ остались без электричества

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:

В среду в Калининграде в течение дня не будет света на 13-ти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов электричества не будет на ул. Волоколамская 2-14, 3-9, 13а, 15,15а, 16а, 20, 17-33, ул. Волочаевская 35-45,40-52, 47 (д/с № 12), 49, 53, 55, 54-76, ул. Дзержинского 111, 113, 117, 127, 129, 131 (школа № 15 с дошкольным отделением и КНС), 135, 137, ул. Новинская 1-5, 4-10, пер. Волоколамский 2-8, 12, шоссе Балтийское 110 (СОШ № 9), 112, 114, 116, ул. Алтайская 2-я 5, ул. Аральская 7, 8, ул. Карташёва 1-5, 4-4г, 6-6в, 12, ул. Лужская 10а, ул. Сестрорецкая 4, пер. Алданский 3, пер. Карташёва 2-10, 7

Также до 18 часов останется СНТ «Пищевик».

Кроме этого, до 18 часов отключён светофор на пересечении Балтийского шоссе и ул. Карташёва.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Зеленоградске спецназ взял штурмом особняк торговца наркотиками
Специалисты Невского спасательного центра обезвредили в регионе 44 авиабомбы
Калининградец трижды похищал из одного и того же магазина женские колготки
Власти Багратионовска рассказали о причине сильного шума в городе
На границе у калининградцев отобрали свыше 180 кг польских и литовских продуктов
Калининград вошел в топ-3 самых популярных городов на новогодние каникулы
Калининградская полиция задержала грабителя с помощью его аккаунта в соцсетях
Сбивший насмерть женщину на пешеходном переходе калининградец отправлен на поселение
До конца октября в области возможны перерывы в теле- и радиотрансляции
Спортсмен из Калининграда завоевал две золотые медали соревнований по гребле
В Калининграде водитель мотоблока сбил пешехода в парке
В Советске полицейские изъяли более 1000 литров алкоголя без акцизов
Калининградцы напишут Географический диктант 27 октября
В Гурьевске молодой уголовник пытался угнать машину на глазах у хозяина
На ул. Карамзина в Калининграде откроется новый детсад
В Калининградском зоопарке зебр переселили в вольер страусов
Калининградец украл у знакомой кольцо и отметил это с друзьями
Калининградский янтарный комбинат выходит из "сделки века" с китайцами
Двое уголовников угрожали убить 73-летнюю калининградку
В Калининградской области на двух дорогах установят метеостанции
Калининградец получил 5,5 лет за продажу марихуаны