2019-10-16T12:18:16+03:00
Спорт

Спортсмен из Калининграда завоевал две золотые медали соревнований по гребле

Александр Ковальский стал абсолютным чемпионом среди юниоров
Александр КАТЕРУША
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..Фото: министерство спорта Калининградской области
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Ростов-на-Дону принял всероссийские соревнования по гребле, собрав 210 спортсменов из 13 регионов.

Абсолютным чемпионом среди юниоров стал калининградец Александр Ковальский. Как сообщает министерство спорта Калининградской области, наш земляк победил как в лодке, так и в соперничестве на имитирующих реальную нагрузку тренажерах.

На воде 2000 метров калининградец прошел за 7 минут 26,66 секунды.

В гребле на тренажере 17-летний Александр стал первым из 118. Итог – два золота.

В минспорте отметили, что Александр Ковальский ранее завоевал две бронзы крупнейших на планете стартов среди гребцов не старше 19 лет.

Александр Ковальский - воспитанник региональной спортшколы олимпийского резерва по водным видам спорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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