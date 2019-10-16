Спортсмен из Калининграда завоевал две золотые медали соревнований по гребле
Ростов-на-Дону принял всероссийские соревнования по гребле, собрав 210 спортсменов из 13 регионов.
Абсолютным чемпионом среди юниоров стал калининградец Александр Ковальский. Как сообщает министерство спорта Калининградской области, наш земляк победил как в лодке, так и в соперничестве на имитирующих реальную нагрузку тренажерах.
На воде 2000 метров калининградец прошел за 7 минут 26,66 секунды.
В гребле на тренажере 17-летний Александр стал первым из 118. Итог – два золота.
В минспорте отметили, что Александр Ковальский ранее завоевал две бронзы крупнейших на планете стартов среди гребцов не старше 19 лет.
Александр Ковальский - воспитанник региональной спортшколы олимпийского резерва по водным видам спорта.
ИСТОЧНИК KP.RU