До конца октября в области возможны перерывы в теле- и радиотрансляции

СЕГОДНЯ 12:22 2019-10-16T12:23:26+03:00

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В Калининградской области 16 и 28 октября возможны непродолжительные перебои в телерадиовещании. Это связано с плановыми профилактическими работами, которые проводят на оборудовании цифрового и аналогового телерадиовещания специалисты регионального филиала РТРС, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В Калининграде перерывы ожидаются 16 октября с 9.00 до 15.00 в трансляции аналогового эфирного телевидения «СТС, Каскад-ТВК», «Ю-ТВ», а также с 01.00 до 15.00 – во время вещания радиостанций «Дорожное радио», «Европа Плюс» и «Звезда ФМ».

28 октября с 01.00 до 10.00 будут на непродолжительное время отключаться передатчики в Калининграде и поселке Веселовка Черняховского округа, транслирующие все 20 цифровых телеканалов первого и второго мультиплексов и радиостанции «Радио России», «Маяк» и «Вести ФМ».

ИСТОЧНИК KP.RU