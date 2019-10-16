2019-10-16T12:51:47+03:00
Происшествия

Сбивший насмерть женщину на пешеходном переходе калининградец отправлен на поселение

Виновник ДТП на Моспроспекте также лишился водительских прав и должен будет заплатить сыну погибшей полмиллиона рублей
Игорь ОРЕХОВ
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Вечером 1 марта этого года на Московском проспекте в Калининграде «Мерседес» под управлением 19-летнего горожанина на скорости около 90 км/ч сбил женщину, пересекавшую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате от полученных множественных телесных повреждений она скончалась на месте происшествия.

В судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном, принес извинения сыну погибшей. Суд также принял во внимание и то, что сразу после ДТП его виновник поспешил вызвать «Скорую помощь», а в дальнейшем оплатил расходы на погребение и услуги адвоката для сына жертвы наезда. Плюс ко всему смягчающими обстоятельствами были признаны состояние здоровья подсудимого, а также наличие у него престарелой бабушки, за которой парень ухаживал.

В итоге Ленинградский районный суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года и 6 месяцев. Их осужденный проведет в колонии-поселении. Кроме того, калининградца лишили права управлять транспортными средствами на 2 года. И взыскали с него в пользу сына погибшей компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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