Калининградская полиция задержала грабителя с помощью его аккаунта в соцсетях

СЕГОДНЯ 13:06 2019-10-16T13:06:46+03:00

Молодой уголовник под угрозой расправы отобрал у двух братьев смартфон и наличные деньги

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Теплым осенним вечером 19-летний калининградец в компании своего 15-летнего брата гулял по улице Эпроновской, когда вдруг им навстречу высыпала компания ребят на вид возрастом постарше. Один из них подошел к братьям, отвел их в сторону и потребовал отдать мобильные телефоны и деньги.

- Если что, изобью так, что мать родная не узнает, - пригрозил грабитель. – И никакая полиция меня потом не сыщет.

Запуганные подростки поспешили расстаться с дорогостоящим смартфоном, приложив к нему 5 тысяч рублей наличными. И были рады, что преступник скрылся, не тронув их. Правда, потом все-таки решили обратиться в полицию.

- Подробно опросив потерпевших, полицейские выяснили приметы злоумышленника, после чего обследовали места концентрации молодежи, - рассказали в пресс-службе регионального УМВД РФ. - В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий был задержан ранее судимый за кражи 19-лений житель Зеленоградска.

Интересно, что установить местонахождение подозреваемого удалось с помощью высоких технологий. Инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних, установив личность подозреваемого, проанализировали его аккаунт в социальных сетях и пришли к выводу, что парень в настоящее время находится в Мамоново. Туда и отправились в сопровождении сотрудников патрульно-постовой службы.

- В ходе обыска у задержанного был изъят похищенный телефон, - добавили в УМВД РФ. – Причем гаджет успели перепрошить, чтобы его не возможно было отследить.

За совершенный грабеж зеленоградцу светят до 7 лет «зоны» Ну а пока его водворили в изолятор временного содержания.

ИСТОЧНИК KP.RU