Калининград вошел в топ-3 самых популярных городов на новогодние каникулы

СЕГОДНЯ 13:21 2019-10-16T13:23:09+03:00

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Сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru опросил экспертов туристической области и выявил самые популярные направления для отдыха в новогодние каникулы 2019-2020 годов.

По данным Tvil.ru, новыми городами для новогодних путешествий стали Севастополь, Калининград и Сухум. Также в первую десятку популярных городов на Новый год вошли Ялта, Сочи, Санкт-Петербург, Шерегеш, Казань, Москва и Суздаль.

- Туристы бронируют новогодний отдых, в среднем, от 3 ночей в Калининграде и Суздале до 8 ночей в Сухуме, а потратят на проживание от 1,6 тысяч рублей в сутки в Калининграде до 12,8 тысяч рублей в сутки в Шерегеше, - отметила директор по развитию Tvil.ru Оксана Шустикова,.

По ее словам, большинство туристов планируют свой отдых в новогодние каникулы провести вдвоем (38%), они чаще всего арендуют квартиры (49%). Семейные туристы (25,7%) выбирают отели для отдыха с детьми на Новый год, компании (21,7%) – гостевые дома и коттеджи.

ИСТОЧНИК KP.RU