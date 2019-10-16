Калининград вошел в топ-3 самых популярных городов на новогодние каникулы
Сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru опросил экспертов туристической области и выявил самые популярные направления для отдыха в новогодние каникулы 2019-2020 годов.
По данным Tvil.ru, новыми городами для новогодних путешествий стали Севастополь, Калининград и Сухум. Также в первую десятку популярных городов на Новый год вошли Ялта, Сочи, Санкт-Петербург, Шерегеш, Казань, Москва и Суздаль.
- Туристы бронируют новогодний отдых, в среднем, от 3 ночей в Калининграде и Суздале до 8 ночей в Сухуме, а потратят на проживание от 1,6 тысяч рублей в сутки в Калининграде до 12,8 тысяч рублей в сутки в Шерегеше, - отметила директор по развитию Tvil.ru Оксана Шустикова,.
По ее словам, большинство туристов планируют свой отдых в новогодние каникулы провести вдвоем (38%), они чаще всего арендуют квартиры (49%). Семейные туристы (25,7%) выбирают отели для отдыха с детьми на Новый год, компании (21,7%) – гостевые дома и коттеджи.
ИСТОЧНИК KP.RU