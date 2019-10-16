На границе у калининградцев отобрали свыше 180 кг польских и литовских продуктов
.Фото: Пресс-служба Россельхознадзора по Калининградской области
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С 7 по 13 октября сотрудники Россельхознадзора пресекли несколько попыток незаконного ввоза в регион продуктов в ручной клади и багаже. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В пунктах пропуска у 14-ти жителей области было обнаружено и изъято свыше 187 килограммов молочной и мясной продукции. Часть продукции была возвращена в Польшу, часть в Литву.
- Причиной возврата продуктов стало нарушение требований ветеринарного законодательства - товары ввозились без заводской упаковки и массой свыше 5 килограммов, - отметили в пресс-службе Россельхознадзора.
ИСТОЧНИК KP.RU