2019-10-16T14:17:34+03:00
Происшествия

Калининградец трижды похищал из одного и того же магазина женские колготки

Личность 45-летнего вора удалось установить, благодаря камерам видеонаблюдения
Игорь ОРЕХОВ
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В сентябре этого года из одного бутика на улице Пролетарской в Калининграде пропал образчик товара - женские колготки. Между прочим, модный и не такой уж дешевый аксессуар. Вскоре ситуация в точности повторилась. На третий раз, когда общая сумма ущерба приблизилась к 12 тысяч рублей, торговцы решили обратиться в полицию.

Участковые уполномоченные изучили записи установленных в торговой точке камер видеонаблюдения и выяснили, что кражи совершил один и тот же человек. Вскоре личность 45-летнего мужчины у далось установить. Оказавшись в отделе внутренних дел, он сознался в содеянном и сообщил, что похищенные колготки хотел впоследствии перепродать.

- В отношении калининградца возбуждено уголовное дело по статье «Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию», - добавили в пресс-службе регионального УМВД РФ. - В настоящее время данного гражданина проверяют подозреваемого на причастность к совершению аналогичных преступлений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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