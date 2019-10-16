2019-10-16T14:18:40+03:00
Общество

Специалисты Невского спасательного центра обезвредили в регионе 44 авиабомбы

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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С конца марта этого года в Калининградской области работают специалисты Невского спасательного центра. За это время они обезвредили 63 взрывоопасных предмета, из них 44 авиабомбы, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В среду в правительстве прошла церемония награждения сотрудников Центра. Губернатор Антон Алиханов вручил старшему инженеру спасательной группы Максиму Королёву медаль «За заслуги перед Калининградской областью». В апреле Максим Королёв, рискуя жизнью, уничтожил авиационную бомбу времён Великой Отечественной войны, находившуюся в болотистой местности в непосредственной близости от населенного пункта.

Почетной грамотой регионального правительства награжден начальник инженерной службы Невского спасательного центра МЧС России Александр Погудин. Он в составе группы центра на территории региона обезвредил и уничтожил девять авиационных бомб и два артиллерийских снаряда.

За проявленное мужество и высокое профессиональное мастерство при выполнении задач по обнаружению и обезвреживанию взрывоопасных предметов благодарность губернатора объявлена инженеру спасательной группы Семену Сухих. 12 сентября он уничтожил авиабомбу времён Великой Отечественной войны, которая находилась поврежденной на торфяном поле в Нестеровском городском округе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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