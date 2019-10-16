2019-10-16T15:02:23+03:00
Общество

В Зеленоградске спецназ взял штурмом особняк торговца наркотиками

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Зеленоградском районе задержали подозреваемого в сбыте наркотиков. Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, 34-летний мужчина продавал синтетические наркотики из рук в руки только проверенным покупателям, с остальными сделки проводил через закладки.

- Наркоторговец соблюдал меры конспирации – общался с клиентами через мессенджеры, использовал электронные кошельки, зарегистрированные на подставных лиц. Кроме того, злоумышленник установил в своем особняке систему видеонаблюдения, завел бойцовых собак для охраны, а также получил лицензию на приобретение огнестрельного оружия ограниченного поражения и приобрел травматический пистолет и гладкоствольное ружье, - сообщили в пресс-службе полиции.

Оперативники смогли установить за ним наблюдение и провести проверочную закупку. После этого полицейские при поддержке бойцов спецназа «Гром» провели задержание. Во время обыска в особняке был изъят упаковочный материал и весы со следами наркотиков.

Подозреваемого поместили в СИЗО, на него завели уголовное дело по статье «Незаконный сбыт наркотических средств в значительном и крупном размерах».

ИСТОЧНИК KP.RU

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