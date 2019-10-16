Калининградское правительство внесло в Облдуму проект бюджета на 2020 год
.Фото: Калининградская областная дума
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Правительство Калининградской области внесло в Облдуму проект регионального бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.
Предполагается, что доходная часть бюджета в 2020 году составит более 113 миллиардов рублей. Потратить же планируется в общей сложности 116 с половиной миллиардов рублей. Дефицит бюджета предусмотрен в сумме 3 миллиардов 198 миллионов рублей.
Как сообщает пресс-служба Облдумы, в первом чтении проект бюджета будет рассмотрен 7 ноября.
ИСТОЧНИК KP.RU