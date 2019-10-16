Почти 700 жителей Калининградской области решили участвовать в конкурсе «Лидеры России 2020»

СЕГОДНЯ 17:34 2019-10-16T17:34:43+03:00

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На участие в третьем сезоне всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России 2020» поступило 688 заявок от калининградцев. Об этом сообщил руководитель конкурса Алексей Комиссаров.

- За десять дней с момента старта третьего сезона конкурса «Лидеры России» мы получили более ста тысяч заявок из всех регионов России и 20 зарубежных стран. Заявки на конкурс будут приниматься до 23:59 27 октября 2019 года. До окончания заявочной кампании всем участникам помимо биографической анкеты необходимо записать видеоинтервью. Просим конкурсантов не откладывать выполнение этого задания на последний момент, – отметил Алексей Комиссаров.

Он напомнил, что в этом году организаторы ввели три специализированных направления в дополнение к основному конкурсу: «Здравоохранение», «Наука», «Финансы и технологии». Участники могут подать заявку как в основной конкурс, так и в любую из представленных специализаций.

Победители конкурса получат образовательный грант в миллион рублей и возможность поработать с наставником из числа ведущих управленцев нашей страны.

ИСТОЧНИК KP.RU