2019-10-16T17:47:53+03:00
Общество

В калининградских муниципалитетах установили 26 новых туристических указателей

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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В городах Калининградской области установили 26 новых дорожных указателей на объекты туристического показа. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства по культуре и туризму.

Информационные знаки указывают на такие популярные достопримечательности, как Багратионовский музей истории края, памятник сражению при Прейсиш-Эйлау, Мамоновский городской музей, Храм Георгия Победоносца в Правдинске и другие объекты. Два указателя на Храм Святого Николая Чудотворца в поселке Ушаково расположены на федеральной трассе А229 «КалининградНестеров». Информация представлена на русском и английском языках.

- Эта работа была начата еще в 2013 году. За это время в области установлено более двухсот элементов туристской навигации различных типов. Несмотря на стремительную цифровизацию сферы туризма, которую мы наблюдаем сегодня, аналоговые указатели до сих пор остаются очень востребованными у гостей и жителей региона, которые путешествуют самостоятельно, – отметил глава министерства Андрей Ермак.

ИСТОЧНИК KP.RU

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