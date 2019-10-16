2019-10-16T18:02:39+03:00
Звезды

В Калининграде для съемок фильма ищут актеров на роли сотрудников КГБ

Александр КАТЕРУША
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..Фото: из архива «КП»
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В Калининграде продолжаются съемки проекта «Два силуэта». Ближайший съемочный день состоится 17 октября. Организаторы ищут актеров массовки и людей для ролей второго плана.

Так, нужны актеры на роли матросов и сотрудника КГБ. Известно, что у них всех будет небольшой текст.

Об этом сообщается в группе «Съемки в кино в Калининграде» в «ВКонтакте».

Кроме того, ищут подростка 11-13 лет на роль еврейского мальчика, который работает помощником ювелира.

«Телосложение обязательно худощавое и мальчик не должен бояться играть. Текста не будет, но нужно отыграть страх», - говорится в сообщении.

«Два силуэта на закате солнца» – картина о девушке-фотографе, которая однажды узнает, что где-то в Калининграде у нее есть дед. Отправляясь на его поиски, она становится объектом пристального внимания и, рискуя жизнью, раскрывает преступление.

ИСТОЧНИК KP.RU

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