Калининграда обворовала его бывшая подруга

СЕГОДНЯ 18:18 2019-10-16T18:18:25+03:00

Еще весной девушка стащила из квартиры бойфренда золотые изделия и заложила их в ломбард

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В полицию Калининграда явился горожанин, который сообщил, что из его квартиры пропали золотой перстень и цепочка. Вместе они тянули где-то на 95 тысяч рублей.

Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа установила, что ни дверь, ни окна в жилище не были взломаны. Значит, неизвестный пока преступник имел туда свободный доступ. Под подозрение попала 22-летняя сожительница калининградца – впрочем, уже бывшая. На допросе девушка призналась, что еще весной присвоила «ювелирку» и сдала золотишко в ломбард, потратив вырученные деньги на себя, любимую.

Что ж, по крайней мере, потерпевший убедился, что его расставание с подругой было не напрасным. Ну а воровке грозит лишение свободы сроком до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU