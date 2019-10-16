2019-10-16T20:19:21+03:00
Происшествия

В Калининграде ищут киллера, стрелявшего в бизнесмена

Действия преступника запечатлели видеокамеры наружного наблюдения
Игорь ОРЕХОВ
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Киллеру удалось серьезно ранить бизнесмена, но тот остался жив.Киллеру удалось серьезно ранить бизнесмена, но тот остался жив.Фото: предоставлено СУ СКР по Калининградской области
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Днем 28 июня этого года возле дома 71 по Тенистой аллее в Калининграде было совершено покушение на жизнь 47-летнего генерального директора одного из агентств по продаже недвижимости. Киллер выстрелил в бизнесмена из огнестрельного оружия, но гендиректор оказался только ранен. Истекая кровью, он сумел выбежать на проезжую часть, остановить проезжавший мимо автомобиль и обратиться за помощью. Стрелок был вынужден скрыться, но его действия запечатлели установленные поблизости камеры наружного наблюдения.

- Следственным отделом по Центральному району города Калининграда регионального управления СКР возбуждено и расследуется уголовное дело о покушении на убийство, - сообщила представитель правоохранительного ведомства Наталья Гацко. - Всех, кто обладает информацией о личности мужчины, изображенного на данном фото, просят обратиться лично в следственный отдел по Центральному району города Калининграда на улице. 9 апреля, 60 «б», либо по телефонам: 8-911-868-25- 02, 8(4012)-30-57-65 или 02. Звонки принимаются круглосуточно, конфиденциальность гарантируется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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