2019-10-17T10:20:02+03:00
Общество

Свыше 5 тысяч калининградцев сделали прививки от гриппа в ходе выездных акций

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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С 4 сентября по 15 октября в Калининградской области проходили выездные акции по вакцинации населения от гриппа. За это время был организован 41 выезд, прививки от гриппа получили 5 311 человек. В прошлом году участниками выездных акций стали около 4 тысяч человек, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

Выездная вакцинация проводилась ежедневно поочередно на девяти площадках в Калининграде – на площади Победы, парковке около Дома Советов, а также на территории крупных торговых центров. В начале сентября прививки в мобильном центре смогли получить жители Светлого, а также двух поселков - Неманского и Озерского муниципалитетов.

Иммунизацию проводили дежурные выездные бригады городских поликлиник №№2 и 3, амбулаторных подразделений городских больниц №№2 и 3, а также поликлиники Центральной городской клинической больницы. В муниципалитетах работали специалисты местных лечебных учреждений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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