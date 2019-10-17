2019-10-17T10:21:06+03:00
Общество

В Нестеровском районе механизатор украл тонну пшеницы

Похищенное зерно злоумышленник продал за 5 тысяч рублей.
Виктор Сергеев
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В полицию Нестеровского района обратился руководитель сельхозпредприятия. Мужчина рассказал, что у него украли тонну зерна.

Прибывшая на место следственно-оперативная группа установили, что к краже причастен 30-летний механизатор. Ранее судимый работник воспользовался отсутствием водителя трактора-погрузчика, перегрузил зерно на служебный транспорт и скрылся с места преступления. Похищенное зерно злоумышленник продал за 5 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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