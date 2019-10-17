2019-10-17T10:22:38+03:00
Общество

В Калининграде директор строительной компании пытался подкупить руководство больницы

Виктор Сергеев
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..Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Калининграде завели уголовное дело на учредителя строительной компании за дачу взятки. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

38-летний бизнесмен в августе этого года предложил заместителю главного врач одной из больниц 4,8 млн рублей. За эти деньги руководство больницы должно было закрыть глаза на проблемы с работами по реконструкции лечебного учреждения.

Представитель больницы от денег отказался, передача первой части взятки в размере 55 тысяч рублей прошла под контролем сотрудников ФСБ.

В ходе допроса в качестве подозреваемого мужчина от дачи показаний отказался. Ему предъявлено обвинение, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В строительной организации проведены обыски.

ИСТОЧНИК KP.RU

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