На Куршской косе сгорел сарай с утками и курами

СЕГОДНЯ 10:26 2019-10-17T10:26:06+03:00

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Серьезные убытки понесли владельцы небольшого домашнего хозяйства на Куршской косе. В поселке Рыбачий в среду 16 октября случился пожар. На часах было 22:45, когда поступило тревожное сообщение.

Как сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области, на одной из поселковых улиц полностью сгорела деревянная хозяйственная постройка. Внутри сгорели курицы и утки.

Среди людей пострадавших нет.

В ликвидации пожара участвовали 12 пожарных, в их числе представители пожарной команды «Куршская коса».

ИСТОЧНИК KP.RU