2019-10-17T10:26:06+03:00
Происшествия

На Куршской косе сгорел сарай с утками и курами

Александр КАТЕРУША
Поделиться:
Изменить размер текста:

Серьезные убытки понесли владельцы небольшого домашнего хозяйства на Куршской косе. В поселке Рыбачий в среду 16 октября случился пожар. На часах было 22:45, когда поступило тревожное сообщение.

Как сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области, на одной из поселковых улиц полностью сгорела деревянная хозяйственная постройка. Внутри сгорели курицы и утки.

Среди людей пострадавших нет.

В ликвидации пожара участвовали 12 пожарных, в их числе представители пожарной команды «Куршская коса».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Алиханов пообещал построить модульный спортивный зал для школы в Знаменске
В Калининграде директор строительной компании пытался подкупить руководство больницы
В Нестеровском районе механизатор украл тонну пшеницы
Свыше 5 тысяч калининградцев сделали прививки от гриппа в ходе выездных акций
В Багратионовске из горящей квартиры спасли человека
В Калининграде ищут киллера, стрелявшего в бизнесмена
Калининграда обворовала его бывшая подруга
В Калининграде для съемок фильма ищут актеров на роли сотрудников КГБ
В калининградских муниципалитетах установили 26 новых туристических указателей
Почти 700 жителей Калининградской области решили участвовать в конкурсе «Лидеры России 2020»
Калининградское правительство внесло в Облдуму проект бюджета на 2020 год
В Зеленоградске спецназ взял штурмом особняк торговца наркотиками
Специалисты Невского спасательного центра обезвредили в регионе 44 авиабомбы