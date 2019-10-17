На Куршской косе сгорел сарай с утками и курами
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Серьезные убытки понесли владельцы небольшого домашнего хозяйства на Куршской косе. В поселке Рыбачий в среду 16 октября случился пожар. На часах было 22:45, когда поступило тревожное сообщение.
Как сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области, на одной из поселковых улиц полностью сгорела деревянная хозяйственная постройка. Внутри сгорели курицы и утки.
Среди людей пострадавших нет.
В ликвидации пожара участвовали 12 пожарных, в их числе представители пожарной команды «Куршская коса».
ИСТОЧНИК KP.RU