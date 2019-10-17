2019-10-17T10:26:25+03:00
Общество

Алиханов пообещал построить модульный спортивный зал для школы в Знаменске

Виктор Сергеев
Поделиться:
Изменить размер текста:

Губернатор Антон Алиханов поручил построить модульный детский зал на территории начальной школы в поселке Знаменск. Об этом глава региона заявил в ходе личного приема граждан, сообщает пресс-служба регионального правительства.

На прием пришла жительница Знаменска, которая рассказала, что в начальной школе спортивный зал представляет собой переоборудованный кабинет площадью менее 40 квадратных метров. При этом, вентиляции в помещении нет.

Алиханов поручил вице-премьеру Наталье Ищенко запланировать строительство модульного спортзала на школы, в котором будут предусмотрены площади для занятий физической культурой учащихся.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Куршской косе сгорел сарай с утками и курами
В Калининграде директор строительной компании пытался подкупить руководство больницы
В Нестеровском районе механизатор украл тонну пшеницы
Свыше 5 тысяч калининградцев сделали прививки от гриппа в ходе выездных акций
В Багратионовске из горящей квартиры спасли человека
В Калининграде ищут киллера, стрелявшего в бизнесмена
Калининграда обворовала его бывшая подруга
В Калининграде для съемок фильма ищут актеров на роли сотрудников КГБ
В калининградских муниципалитетах установили 26 новых туристических указателей
Почти 700 жителей Калининградской области решили участвовать в конкурсе «Лидеры России 2020»
Калининградское правительство внесло в Облдуму проект бюджета на 2020 год
В Зеленоградске спецназ взял штурмом особняк торговца наркотиками
Специалисты Невского спасательного центра обезвредили в регионе 44 авиабомбы