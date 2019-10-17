Алиханов пообещал построить модульный спортивный зал для школы в Знаменске
Губернатор Антон Алиханов поручил построить модульный детский зал на территории начальной школы в поселке Знаменск. Об этом глава региона заявил в ходе личного приема граждан, сообщает пресс-служба регионального правительства.
На прием пришла жительница Знаменска, которая рассказала, что в начальной школе спортивный зал представляет собой переоборудованный кабинет площадью менее 40 квадратных метров. При этом, вентиляции в помещении нет.
Алиханов поручил вице-премьеру Наталье Ищенко запланировать строительство модульного спортзала на школы, в котором будут предусмотрены площади для занятий физической культурой учащихся.
ИСТОЧНИК KP.RU