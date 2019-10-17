Алиханов пообещал построить модульный спортивный зал для школы в Знаменске

СЕГОДНЯ 10:26 2019-10-17T10:26:25+03:00

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Губернатор Антон Алиханов поручил построить модульный детский зал на территории начальной школы в поселке Знаменск. Об этом глава региона заявил в ходе личного приема граждан, сообщает пресс-служба регионального правительства.

На прием пришла жительница Знаменска, которая рассказала, что в начальной школе спортивный зал представляет собой переоборудованный кабинет площадью менее 40 квадратных метров. При этом, вентиляции в помещении нет.

Алиханов поручил вице-премьеру Наталье Ищенко запланировать строительство модульного спортзала на школы, в котором будут предусмотрены площади для занятий физической культурой учащихся.

ИСТОЧНИК KP.RU