Выставки и кино: В Калининграде открывается марафон, посвященный писателю Даниилу Гранину

СЕГОДНЯ 10:58 2019-10-17T11:00:49+03:00

Изменить размер текста: A A

В Калининграде стартовал и продлится до 20 октября культурологический марафон «Все грани Гранина», который посвящен 100-летию писателя.

В 12:00 в Калининградском историко-художественном музее состоится торжественное открытие. Гостей ждет выставка, на которой представлены уникальные материалы о жизни и творчестве Даниила Гранина и впервые собранная полная библиография писателя.

Как рассказали в оргкомитете, на выставке-конкурсе творчества молодых художников, графиков, фотографов, иллюстраторов покажут работы на гранинские темы.

В дискуссионном клубе ежедневно, с 17 по 20 октября, в 12:30 и 15:30, будут проходить открытые лекции и мастер-классы по саморазвитию.

Расписание встреч – на сайте марафона.

Начнет работу и ретроспективный кинофестиваль, на котором будут показаны кинофильмы по сценариям писателя, предоставленные Госфильмофондом России.

КИНО

17 октября

12:00 «Выбор цели», серия 1

13:15 «Выбор цели», серия 2

17:00 «Искатели»

ЛЕКЦИИ

17 октября

15:30 “О чем мечтать”. Спикер: Вовченко Евгения, куратор фестиваля "Все грани Гранина". О том, чего хотеть, из чего выбирать, как ошибаться и не бояться этого, откуда брать решения, когда нужно действовать, а когда бездействовать. Поговорим о профессиональной области и не только.

ИСТОЧНИК KP.RU