2019-10-17T11:25:51+03:00
Происшествия

В Калининграде на улице Баранова умер пенсионер

В полиции сообщили, что у мужчины остановилось сердце
Иван МАРКОВ
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Мужчина, скончавшийся на БарановаМужчина, скончавшийся на БарановаФото: Иван МАРКОВ
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Утром 17 октября на недавно открытой после реконструкции улице Баранова скончался мужчина. Как сообщили «Комсомолке» прибывшие на место происшествия полицейские, у пенсионера, по всей вероятности, остановилось сердце.

- А почему тут лужа крови?

- Думаю, он ударился головой об угол во время падения, - ответил полицейский. - Смерть не криминальная.

ИСТОЧНИК KP.RU

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