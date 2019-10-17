В Калининграде на улице Баранова умер пенсионер

СЕГОДНЯ 11:24 2019-10-17T11:25:51+03:00

В полиции сообщили, что у мужчины остановилось сердце

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Утром 17 октября на недавно открытой после реконструкции улице Баранова скончался мужчина. Как сообщили «Комсомолке» прибывшие на место происшествия полицейские, у пенсионера, по всей вероятности, остановилось сердце.

- А почему тут лужа крови?

- Думаю, он ударился головой об угол во время падения, - ответил полицейский. - Смерть не криминальная.

ИСТОЧНИК KP.RU