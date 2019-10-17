В Калининграде на улице Баранова умер пенсионер
В полиции сообщили, что у мужчины остановилось сердце
Мужчина, скончавшийся на БарановаФото: Иван МАРКОВ
Изменить размер текста:
Утром 17 октября на недавно открытой после реконструкции улице Баранова скончался мужчина. Как сообщили «Комсомолке» прибывшие на место происшествия полицейские, у пенсионера, по всей вероятности, остановилось сердце.
- А почему тут лужа крови?
- Думаю, он ударился головой об угол во время падения, - ответил полицейский. - Смерть не криминальная.
ИСТОЧНИК KP.RU