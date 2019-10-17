Борец из Калининграда завоевал бронзу чемпионата Европы по дзюдо спорта глухих
Город Брассат во Фландрии собрал 59 спортсменов из 13 стран на втором чемпионате Европы среди спортсменов с нарушением слуха.
Отличился в Бельгии и атлет из Калининграда Сергей Тарасов.
Как сообщает министерство спорта Калининградской области, наше земляк
провел три встречи. Уступив в четвертьфинале будущему чемпиону из Франции только по сумме замечаний, россиянин победил двух представителей Украины и занял третье место.
Сергей Тарасов – Заслуженный мастер спорта России. Он – атлет региональной школы олимпийского резерва по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта.
ИСТОЧНИК KP.RU