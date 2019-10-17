В реке под Калининградом нашли тело человека

СЕГОДНЯ 11:45 2019-10-17T11:45:58+03:00

По предварительным данным, смерть мужчины наступила не менее трех суток назад

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В среду, 16 октября в полицию Гвардейского района поступило сообщение о том, что в реке Лава неподалеку от поселка Суходолье обнаружено тело мужчины.

- В ходе выезда на место происшествия информация подтвердилась, - прокомментировала официальный представитель правоохранительного ведомства Наталья Гацко.- Гурьевским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Калининградской области по данному факту организовано проведение доследственной проверки На теле погибшего видимых повреждений, указывающих на насильственный характер смерти, не обнаружено. По предварительным данным, погибший пребывал в воде не менее трех суток. Его личность устанавливается.

Точную причину смерти человека назовут судебно-медицинские эксперты. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU