2019-10-17T11:45:58+03:00
Происшествия

В реке под Калининградом нашли тело человека

По предварительным данным, смерть мужчины наступила не менее трех суток назад
Игорь ОРЕХОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В среду, 16 октября в полицию Гвардейского района поступило сообщение о том, что в реке Лава неподалеку от поселка Суходолье обнаружено тело мужчины.

- В ходе выезда на место происшествия информация подтвердилась, - прокомментировала официальный представитель правоохранительного ведомства Наталья Гацко.- Гурьевским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Калининградской области по данному факту организовано проведение доследственной проверки На теле погибшего видимых повреждений, указывающих на насильственный характер смерти, не обнаружено. По предварительным данным, погибший пребывал в воде не менее трех суток. Его личность устанавливается.

Точную причину смерти человека назовут судебно-медицинские эксперты. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На ул. Горького в Калининграде разрешили построить 7-этажный торговый центр
Калининградцы напишут Большой этнографический диктант
Суд выдворил за пределы Калининградской области двух иностранцев-нелегалов
В полиции рассказали подробности ДТП под Балтийском, в котором легковушку сдавило фурами
В Калининграде сотрудники полиции и ФСБ проверили почти 900 посетителей ночных клубов
В Калининградской области отремонтируют семь воинских мемориалов
АО «Альфа-Банк» запустит технологию распознавания лиц клиентов
Калининград примет всероссийский турнир по современному пятиборью
На границе в Багратионовске задержали «Мерседес», набитый металлоломом
На калининградских дорогах за один день сбили двух пешеходов и велосипедиста
В рейтинге самых популярных турнаправлений на Новый год Калининград впервые опередил Санкт-Петербург