На Балтийской трассе «Фольксваген» расплющило двумя грузовиками

СЕГОДНЯ 11:51 2019-10-17T12:07:01+03:00

Изменить размер текста: A A

Серьезное ДТП случилось около 10 утра в четверг 17 октября на трассе Калининград - Балтийск. Легковой автомобиль «Фольксваген Пассат» сплющило, когда он оказался зажат между двумя большегрузами.

Фотографии выложили очевидцы в группе «Типичный Балтийск» в соцсети «ВКонтакте».

«Узкий мост между переездами 29-го и 31-го км. Стоит глухо. Все живы», - написал один из очевидцев.

Движение по трассе затруднено.

ИСТОЧНИК KP.RU