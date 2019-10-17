2019-10-17T12:07:01+03:00
Происшествия

На Балтийской трассе «Фольксваген» расплющило двумя грузовиками

Александр КАТЕРУША
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..Фото: Сообщество "Типичный Балтийск"
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Серьезное ДТП случилось около 10 утра в четверг 17 октября на трассе Калининград - Балтийск. Легковой автомобиль «Фольксваген Пассат» сплющило, когда он оказался зажат между двумя большегрузами.

Фотографии выложили очевидцы в группе «Типичный Балтийск» в соцсети «ВКонтакте».

«Узкий мост между переездами 29-го и 31-го км. Стоит глухо. Все живы», - написал один из очевидцев.

Движение по трассе затруднено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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